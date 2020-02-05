Şarkılar sevgililere - Son Dakika
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Şarkılar sevgililere

6 saat önce

15 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı, romantik ve hareketli şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.

Şarkılar sevgililere, System.String[]

15 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı, romantik ve hareketli şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak. Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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