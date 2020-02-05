Şarkılar sevgililere
6 saat önce
15 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı, romantik ve hareketli şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.
15 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı, romantik ve hareketli şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak. Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37
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