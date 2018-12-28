Son Dakika Haberleri: Şarkılar Spastik Çocuklar İçin

Şarkılar Spastik Çocuklar İçin

1 saat önce

Nilüfer Kadın Korosu, spastik çocuklar için Tayyare Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

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Nilüfer Kadın Korosu, spastik çocuklar için Tayyare Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi için sahneye çıkan koro ilk bölümde Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi. "Kış Masalı"şarkısına danslarıyla eşlik eden ve koro üyelerinden oluşan dans gurubunun gösterisi ilgi gördü.İkinci bölümde sahne,yine koro üyelerinden oluşan dans gurubunun Roman dans gösterisiyle açıldı. Roman şarkılarıyla seyirciler iyice coştular.

Koro şefi Dr. Aysel Gürel, 147. konserle seyircilerinin karşısında olduklarını ifade ederek, "Yine bir sosyal proje ile sahnede olmak bizi çok mutlu ediyor.Bu konserden sağlanacak bağış gelirinin tamamıyla hastanenin bir ihtiyacını karşılayacağız. Biliyoruz ki hastanelerin ihtiyaçları bitmez. Bizler de elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:55 Kaynak: İHA

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