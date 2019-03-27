Şarkılarla 80'lere Gittiler

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) de, 80'lerin unutulmaz pop şarkılarından oluşan bir konser verdi. Öğrenci ve öğretmenlerin hem solist olarak hem de enstrümanlarla yer aldığı konserde 80'lerin sevilen şarkıları seslendirildi. 80'li yıllarda en çok dinlenilen pop şarkılarının söylendiği konserde, konuklar da öğrencilere eşlik etti. Hep bir ağızdan şarkıların söylendiği gecede, izleyenler coşkulu anlar yaşadı.

COŞKU DOLU KONSERLER

Esenler Belediyesi'nin birbirinden farklı ritimlerden oluşan konser dizileri, Esenlerlileri müzikle buluşturmaya devam ediyor. Mart ayında Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen konserlerde birbirinden değerli sanatçılar Esenler'de sahne aldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliklerde; Merve Yavuz, Elvan Sevim, Grup Dergah, Burak Kibar, Reyhan Karaca ve Elif Buse Doğan'ın ayrı ayrı verdiği konser programlarında, müzikseverler keyifli anlar yaşadı.