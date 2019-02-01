Son Dakika Haberleri: Şarkılarla Başlayan Bisiklet Gezisi Islak Bitti

Şarkılarla Başlayan Bisiklet Gezisi Islak Bitti

1 saat önce

Tokat'ta bir grup gencin şarkılarla başlayan bisiklet gezisi, Yeşilırmak nehrini bisikleti ile geçmek isteyen arkadaşlarının suya düşmesiyle ıslak bitti.

Tokat'ta bir grup gencin şarkılarla başlayan bisiklet gezisi, Yeşilırmak nehrini bisikleti ile geçmek isteyen arkadaşlarının suya düşmesiyle ıslak bitti. Tokat'ta Gıjgıj Dağı eteklerinden şarkılarla bisiklet turuna çıkan bir grup genç, şehri ikiye ayıran Yeşilırmak Nehrini bisikletleriyle geçmek istedi. Gümenek köyü yakınlarında uygun bir geçiş yeri bulan ekip üyeleri bisikletleriyle tek tek Yeşilırmak'ı geçti. Geride kalan son gurup üyesinin geçişi esnasında yaşanan eğlenceli anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla videoya alındı. Bisikletini akan suyun da verdiği şiddetle kontrol edemeyen son genç kendisini Yeşilırmak'ın soğuk sularında buldu. Yaşanan eğlenceli anlardan geriye suya düşen gencin kahkahalarla kaydedildiği video kaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi

Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi Yargının İstismarcıyla Evlenmesini Reddettiği Kızın Babası: Kızımı Asla Vermem!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkılarla Başlayan Bisiklet Gezisi Islak Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]