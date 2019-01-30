Şarkılarla Başlayan Bisiklet Gezisi Yeşilırmak'ın Serin Sularında Bitti
1 saat önce
Şarkılarla başlayan bisiklet gezisi Yeşilırmak'ın serin sularında bittiTOKAT - Tokat'ta bir grup gencin şarkılarla başlayan bisiklet gezisi, Yeşilırmak nehrini bisikleti ile geçmek isteyen arkadaşlarının suya düşmesi ile ıslak bitti.
Şarkılarla başlayan bisiklet gezisi Yeşilırmak'ın serin sularında bitti
TOKAT - Tokat
'ta bir grup gencin şarkılarla başlayan bisiklet gezisi, Yeşilırmak nehrini bisikleti ile geçmek isteyen arkadaşlarının suya düşmesi ile ıslak bitti.
Tokat'ta Gıjgıj Dağı eteklerinden şarkılarla bisiklet turuna çıkan bir gurup genç, şehri ikiye ayıran Yeşilırmak Nehrini bisikletleriyle geçmek istedi. Gümenek köyü yakınlarında uygun bir geçiş yeri bulan ekip üyeleri bisikletleriyle tek tek Yeşilırmak'ı geçti. Geride kalan son gurup üyesinin geçişi esnasında yaşanan eğlenceli anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla videoya alındı. Bisikletini akan suyun da verdiği şiddetle kontrol edemeyen son genç kendisini Yeşilırmak'ın soğuk sularında buldu. Yaşanan eğlenceli anlardan geriye suya düşen gencin kahkahalarla kaydedildiği video kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:40 Kaynak: İHA
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