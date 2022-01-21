Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri nedeniyle sanatçı Sezen Aksu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" suçunu işlediği iddiasıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Malatya Adliyesi önünde toplanan bir grup vatandaş adına konuşan Murat Şimşek, Sezen Aksu hakkında Anayasanın 216. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını söyledi.

Herhangi bir dernek veya herhangi bir kuruluşa bağlı olmayıp sade vatandaş olarak bir araya geldiklerini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

"Malatya'dan tüm Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. 'Hz. Adem benim peygamberimdir' diyen herkesi bulundukları il ve ilçelerde Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede sanat adı altında bu çirkin söylemleri umarsızca sarf edebiliyorsa bu onların cesaretini değil aksine bizim acizliğimizi gösteriyor. Tepkimizi gösteremezsek bu ve bunun gibilerin sonlarının gelmeyeceğini iyi bilmekteyiz."

Grup daha sonra adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçelerini verdi.