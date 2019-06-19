Son Dakika Haberleri: Şarkışla Aşık Veysel MYO'da bilgi yarışması
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Şarkışla Aşık Veysel MYO'da bilgi yarışması

36 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından "Bölümler Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Şarkışla Aşık Veysel MYO'da bilgi yarışması, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından "Bölümler Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, sinema tarihi, geometri, matematik, tarih ve astroloji alanlarında soruların sorulduğu yarışmaya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Laborant Veteriner Sağlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye ve Banka ve Sigortacılık bölümü öğrencileri katıldı. Yarışmada finale kalan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 20 sorunun 17'sine doğru cevap vererek ikinci olurken, Banka ve Sigortacılık Programı ise 20 sorudan 19'unu bilerek birinciliği kazandı.
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunun düzenlediği sosyal etkinliklerle öğrencilerinin beklentilerini karşıladıklarını belirten Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, "Bilgi yarışması sayesinde öğrencilerimizin farklı konularda genel kültür sahibi olmasından dolayı mutlu olduk. Bu bilgilere sahip olan gençlerin kendi alanlarında gelecekte başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:09 Kaynak: AA
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