Şarkışla'ya 200, Gürçayır'a 100 sosyal konut yapılacak

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında Şarkışla ilçesi ve Gürçayır beldesine TOKİ tarafından sosyal konut yapılacağı müjdesini verdi.

Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, girişimleri sonucunda Şarkışla'nın da sosyal konut listesinin içerisine dahil edildiğini söyledi.

Şarkışla'ya 200, Gürçayır'a da 100 konut yapılacağını aktaran Oğuz, "Bu konutlar dar gelirli vatandaşlarımız için. Malumunuz daha önceden de 3 etap olarak sosyal konut niteliği olmayan konutlar yapılmıştı. Dolayısıyla Şarkışla'mıza hükümetimizin göstermiş olduğu bu ilgi gerçekten takdire şayan. O yüzden de ben, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün vekillerimize, bakanlarımıza, il ve ilçe teşkilat başkanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Şarkışla'da daha önce kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmaların sürdüğünü de dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"TOKİ ile yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm projemiz var. Şarkışla'nın Dörtyol dediğimiz mevkisi girişinden başlayıp iki taraflı Büyük Cami'ye kadar olan bölümde bir kentsel yenileme projemiz devam etmekte. Projeleri bitti, maliyetler ortaya çıkarıldı. Neticede son dönemde fiyat artışlarının çok yüksek olması nedeniyle sadece TOKİ vasıtasıyla yapılabilmesi mümkün değil. Bu projeye Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahip çıkması lazım, bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bakanlığımız vasıtasıyla da bu projeyi gerçekleştireceğiz."