Son Dakika Haberleri: Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz Mazbatasını Aldı

Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz Mazbatasını Aldı

43 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Ahmet Turgay Oğuz, mazbatasını aldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz Mazbatasını Aldı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Ahmet Turgay Oğuz, mazbatasını aldı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, mazbata töreninde yaptığı konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinin Şarkışla'ya, Sivas'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kendisine görevi tekrar layık gördükleri için Şarkışla halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da "Geçen 5 yıl içerisinde vatandaşımızın emanetine gözümüz gibi sahip çıktık. Çok önemli projelere imza attık. Yarım kalan işlerimiz vardı. Vatandaşımız da bunu tamamlamamız hususunda bize yeniden bir fırsat verdi." dedi.

Mazbata törenine, AK Parti Sivas il Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Şarkışla İlçe Başkanı Serdar Öksüm, İl ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:26 Kaynak: AA

Sivas, Ahmet Turgay Oğuz, AK Parti, Şarkışla, Güncel
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