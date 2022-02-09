Şarkışla Belediyesinden işçilere ek zam - Son Dakika

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, işçi maaşlarına ek zam yaptıklarını söyledi.

Makamında gazetecilerle bir araya gelen Oğuz, geçen yıl ocak ayında belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmeyle işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptıklarını, bu yıl da artan enflasyona karşı maaşlara brüt 1450, net 1000 TL ek zam yaptıklarını açıkladı.

Oğuz, Hizmet-İş Sendikası ile yeni bir sözleşme imzaladıklarını ve zammın işçi ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, "Çalışanlarının mutluluğunu hedefleyen belediyemiz daha önce yapılan sendikal sözleşmeye ek zam yaptı. Bu ay, zamlı maaşlar işçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır." dedi.