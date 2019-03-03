Son Dakika Haberleri: Şarkışla Belediyespor, 1920 Maraşspor'u Farklı Yendi

Şarkışla Belediyespor, 1920 Maraşspor'u Farklı Yendi

26 dakika önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Şarkışla Belediyespor, konuk ettiği 1920 Maraşspor'u 4-1 mağlup etti.

Şarkışla Belediyespor, 1920 Maraşspor'u Farklı Yendi, System.String[]
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Şarkışla Belediyespor, konuk ettiği 1920 Maraşspor'u 4-1 mağlup etti.

Şarkışla ilçe stadyumunda oynanan maçı Muhammed Sevim, Recep Ekin ve Recep Gündüz hakem üçlüsü yönetti.

Ligde namağlup olarak şampiyonluk yolunda ilerleyen Şarkışla Belediyespor, Okan (2), Hüseyin ve Recep Tayyip Ceylan'ın golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Konuk ekibin golü ise Hakan'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 56'ya çıkaran Şarkışla ekibi, namağlup liderliğini sürdürdü.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, maçın ardından yaptığı açıklamada, bölgesel amatör ligde namağlup şampiyonluğa giden tek takımın Şarkışla Belediyespor olduğunu söyleyerek, "Ben buradan takımımıza her zaman destek olan taraftarımıza, teknik ekibime ve oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Şarkışla Belediyesporlu oyuncular geleneksel hale getirdikleri "Erik Dalı" oyununu taraftarıyla birlikte oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:21 Kaynak: AA

Recep Gündüz, Recep Ekin, Şarkışla, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Hakem Suat Arslanboğa'ya Tepki Gösterdi Ali Koç, Hakem Halil Umut Meler'in Kararları Sonrası Çılgına Döndü

Amed Sportif-Sakaryaspor Maçında Ortalık Karıştı! Stuttgart Forması Giyen Ozan Kabak, Attığı Gollerle Takımına Hayat Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:47:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkışla Belediyespor, 1920 Maraşspor'u Farklı Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]