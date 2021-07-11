Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı - Son Dakika

Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı pazarda vatandaşlarla besiciler arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Yozgatlı besici Osman Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta pazara geldiğini söyledi.

Kendi beslediği hayvanların dışında pazardan da mal alıp sattığını anlatan Açıkel, 800-850 kilo ağırlığındaki kurbanlık hayvan için 19 bin lira istediğini ancak henüz alıcı bulamadığını dile getirdi.

Pazarda bıçak satan Kamil Aykul da "40 senedir buradayım, 22-23 senedir bıçak yaparım, işini takip edersen her zaman ekmeğini kazanırsın." dedi.

Aykul, bıçakları 3, nacakları 5, baltaları 10 liraya bilediğini belirtti.