Şarkışla canlı hayvan pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla canlı hayvan pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

Şarkışla canlı hayvan pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında kapatıldı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbiren kapatıldı.

Şarkışla canlı hayvan pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında kapatıldı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbiren kapatıldı.

Şarkışla Tarım ve Orman Müdür Vekili Furkan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı çevre illerde şap hastalığı görüldüğünü aktardı.

Tedbir amaçlı ilçedeki canlı hayvan pazarını kapattıklarını belirten Yurt, "Çevre illerde şap hastalığı çıkması, ilçemize yapılan hayvan hareketlerinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması ve hastalığın ilçemize bulaşmasını önlemek amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile canlı hayvan pazarı, aşılama süresi boyunca tedbiren kapatıldı." dedi.

İlçede şap hastalığına rastlanılmadığını vurgulayan Yurt, şunları kaydetti:

"İlçemizde hastalık çıkışı olmayıp, hayvan pazarımız ilçemize hastalığın bulaşmasını önlemek amacı ile kapatılmıştır. Menşei bilinmeyen, pasaportsuz, sağlık raporsuz hayvanların satın alınmaması önemli. Aşılama çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp pazarımızı yeniden hizmete açacağız. Ekiplerimiz mesai merhumu gözetmeden aşılama çalışmalarına devam ediyor."

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile Eşme koyunlarının et ve süt kapasitesi artırıldı
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali görüntülendi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Son Dakika Haberleri
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Selami Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 15:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkışla canlı hayvan pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]