Şarkışla'da 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri - Son Dakika
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Şarkışla'da 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

14.03.2022 14:39
Şarkışla'da 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla Devlet Hastanesi çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla Devlet Hastanesi çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Dolaş ve Oğuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şarkışla Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin yemekhanesinde doktor ve sağlık personeliyle buluşan Dolaş ve Oğuz, Şarkışla Belediyesince hazırlanan, üzerinde "14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" yazılı yaş pastayı keserek sağlıkçılara ikram etti.

Dolaş ve Oğuz, sağlık personeline ve hastanede tedavi gören hastalara çiçek verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkışla'da 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri - Son Dakika
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