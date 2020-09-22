Şarkışla'da "15 Temmuz" programı - Son Dakika

Program, 15 Temmuz gecesi yaşananların ve şehit olanların slayt gösterimi ardından da öğrencilerin okudukları şiirlerle sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okulun tarih öğretmeni Muhammet Darıcı, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen program, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

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