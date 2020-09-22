Şarkışla'da "15 Temmuz" programı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı düzenledi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen program, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okulun tarih öğretmeni Muhammet Darıcı, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Program, 15 Temmuz gecesi yaşananların ve şehit olanların slayt gösterimi ardından da öğrencilerin okudukları şiirlerle sona erdi.
Programa, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Vekili Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Gökhan Doğan, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:53 - Kaynak: AA
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