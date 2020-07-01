Şarkışla'da 150 milyon liralık altyapı yatırımı - Son Dakika

Şarkışla'da 150 milyon liralık altyapı yatırımı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindi.

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İlçede altyapı çalışmaları kapsamında toplam 430 kilometrelik su, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı borusu döşendi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde kilit parke ve asfalt çalışması başlatıldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine, 2018 yılı nisan ayında başlayan ve 150 milyon liralık altyapı yatırımının yüzde 50'sinin hibe olarak karşılandığını söyledi.

Altyapı çalışmasının olmadığını, hoşgörüsünden dolayı ilçe halkına teşekkür ettiğini belirten Oğuz, "Şarkışla'da asbestli borularımız vardı, arsenikli suyumuz vardı, su şebekesini tamamen değiştirdik." dedi.

Kanalizasyonla ilgili artık sorun yaşanmayacağını dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"İçme suyumuzu temiz bir su olarak barajdan isale hattıyla alacak 19 kilometre çelik yapıyoruz. Bunun üzerine de bir arıtma ve aynı zamanda şu andaki mevcut depomuzdan daha büyük bir su deposu imal ediyoruz. Bu iş için 3 yıllık süre verilmişti. Altyapı çalışmaları 2018 yılının nisan ayında başladı. Bir an önce bu altyapı işini tamamlayacağız. Sadece su şebeke bağlantıları kalacak, onu da bahar ayında inşallah arıtmamız tamamlandığında yeni şebekeye su verdiğimizde tamamlayacağız."

Oğuz, altyapı çalışması tamamlanan 6 kilometrelik yolu asfaltladıklarını belirterek, asfaltlama çalışmalarında önceliğin ana arterler olduğunu ifade etti.

Başkan Oğuz, ara sokaklarda kilit parke döşemelerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da 150 milyon liralık altyapı yatırımı - Son Dakika

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