Şarkışla'da 5 bin çam fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Şarkışla Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Şarkışla Orman İşletme Şefi Demet Telefon vatandaşlara 5 bin sarıçam fidanı hediye etti.

Demet Telefon, vatandaşların ilgisine teşekkür ederek, doğaya katkı için çam fidanı dağıtımına devam edeceklerini söyledi.