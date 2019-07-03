Şarkışla'da 59 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:56 Kaynak: İHA
'ın Şarkışla
ilçesinde narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 59 kök Hint keneviri, 3 kuru sıkı silah ve fişekler ele geçirildi. Üç kişi hakkında işlem yapıldı. Zanlılara çeşitli suçlamalar ile toplamda 3 bin 882 TL idari para cezası uygulandı. Zanlılar adli makamlarca serbest bırakıldı. - SİVAS
Sivas'ta Madımak olaylarında ölenler anıldı
Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi
Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi