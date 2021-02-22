Şarkışla'da "Afet Bilinci" eğitimi verildi - Son Dakika

Şarkışla'da "Afet Bilinci" eğitimi verildi

22.02.2021 12:55
Şarkışla'da

Şarkışla'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" gerçekleştirildi.

Şarkışla'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına verilen eğitimde konuşan Sivas AFAD Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan, doğru bilincin hayat kurtaracağına vurgu yaptı.

Sivas AFAD'da görevli İsmet Topçu ve Ceyhun Ölmez de deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Eğitimin ardından muhtarlara broşürler dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şarkışla, Sivas, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da 'Afet Bilinci' eğitimi verildi - Son Dakika


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