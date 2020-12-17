Şarkışla'da "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" - Son Dakika

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.

Ergen başkanlığında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, okul müdürleri ile 12. sınıf öğrencilerine yönelik il genelindeki okullarda uygulanacak "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" anlatıldı.

Projeyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Ergen, "Proje kapsamında ihtiyaç duyan öğrencilere kaynak kitap desteği verilecek. Online deneme sınavları ve sınav analizleriyle öğrenci ve velilerimize geri bildirim sunulacak. Online rehberlik ve meslek tanıtım hizmetleri ile okullarımızda kurulacak komisyonlarla birebir öğrenci koçluğu hizmetleri sunulacak." dedi.