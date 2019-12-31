Şarkışla'da "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da 'Akademik İstişare Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

Şarkışla'da "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Şarkışla'da

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Şarkışla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Mehmet Erdem, "Köprü Projesi" kapsamında yapılan deneme sınavları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'den bilgi aldı.

Şarkışla'nın eğitimde iyi bir ivme yakaladığını belirten Erdem, "Sene sonunda inşallah bu çalışmaların meyvesini alacağız. Başarının yakalanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ergen de eğitim çalışmalarına verdiği destekten dolayı Erdem'e teşekkür etti.

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:20 Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı - Son Dakika
20:19 Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Son Dakika
20:17 Yeni yılı balık tutarak karşılayacaklar - Son Dakika
20:16 Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı - Son Dakika
20:16 Turizm merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkışla'da "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]