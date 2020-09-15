Şarkışla'da anız yangını - SİVAS - Son Dakika

Şarkışla'da anız yangını - SİVAS

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sultan köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 4 bin dönüm arazi yandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sultan köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 4 bin dönüm arazi yandı.

Sultan köyünde çıkan anız yangını Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, onay yerine giderek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Erdem, yaklaşık 4 bin dönüm arazinin yandığını, yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü ve her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Şarkışla'da anız yangını - SİVAS

Şarkışla, Sivas, Ateşe, Anız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da anız yangını - SİVAS - Son Dakika

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