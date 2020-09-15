Şarkışla'da anız yangını - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sultan köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 4 bin dönüm arazi yandı.
Sultan köyünde çıkan anız yangını Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, onay yerine giderek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Erdem, yaklaşık 4 bin dönüm arazinin yandığını, yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü ve her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:25 - Kaynak: AA
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