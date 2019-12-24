Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç, Sivas- Kayseri kara yolunun Kanak Köprüsü mevkisinde, Galip Sinan Oflaz'a (56) çarptı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay sonrasında kaçan, kamyon veya tır olduğu değerlendirilen araç ile sürücüsünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü

Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı
Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı Kayseri'nin iki ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
05:26 Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika
05:12 Dost ve müttefik devletlere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika
04:47 Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti - Son Dakika
04:41 Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
04:39 Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 05:38:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]