Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek

07.05.2022 11:01

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, atık kutularında biriken kullanılmayan ilaçlar imha edilecek.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, atık kutularında biriken kullanılmayan ilaçlar imha edilecek.

Şarkışla Belediyesi, Eczacılar Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplanarak imha edilmesi için protokol imzalandı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, imzalanan protokol kapsamında atık ilaçların sağlık ocakları ve eczanelere bırakılan kutularda biriktirileceğini söyledi.

Oğuz, vatandaşlardan kullanım süresi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları bu kutulara bırakmalarını istedi.

Eczacılar Odası Şarkışla Temsilcisi Ömer Rıdvan Ceran ise protokol kapsamında ilçedeki tüm eczanelere ve sağlık ocaklarına atık ilaç toplama kutusu koyduklarını söyledi.

Ceran, "Kutulardaki ilaçlar belediyemiz tarafından toplatılıp imhaya gönderilecek. Bu şekilde doğaya zarar verilmemiş olacak. Belediye başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek
Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek
Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek
Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek

YORUMLAR
500
Şarkışla'da 'Hisli Bir Yürek Lazımsa Oku Projesi' hayata geçirildi Şarkışla'da 'Hisli Bir Yürek Lazımsa Oku Projesi' hayata geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:55:24. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement