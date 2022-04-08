Şarkışla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şarkışla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi

08.04.2022 15:19
Şarkışla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında "Ben olsaydım" temalı çalıştay düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında "Ben olsaydım" temalı çalıştay düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda, uyuşturucu, alkol, sigara ve teknoloji bağımlılığının nedenleri, zararları ve çözüm önerileri anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde iki oturumda yapılan çalıştaya, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Çalıştayda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay, bağımlılıkla mücadelenin Şarkışla Kaymakamlığı koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdüğünü belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ruh ve beden sağlığını bozan, onları ailelerinden ve toplumdan koparan, aydınlık geleceklerini karanlığa boğan bağımlılıkla mücadele en öncelikli konularımızdan biri." dedi.

Programda, narkotik köpeklerinin uyuşturucu madde bulduğu tatbikat da yapıldı.

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Uyuşturucu, Şarkışla, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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