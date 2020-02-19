Şarkışla'da başarılı sporculardan Kaymakam Erdem'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da başarılı sporculardan Kaymakam Erdem'e ziyaret - Son Dakika

Şarkışla'da başarılı sporculardan Kaymakam Erdem'e ziyaret

7 saat önce

Wushu ve bilek güreşi müsabakalarında derece elde eden sporcular, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Şarkışla'da başarılı sporculardan Kaymakam Erdem'e ziyaret, System.String[]

Wushu ve bilek güreşi müsabakalarında derece elde eden sporcular, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Sivas'ta yapılan il müsabakalarında dereceye giren bilek güreşi sporcularını makamında kabul eden Erdem, öğrencileri elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de yarışmalarda ilk üç dereceyi Gürçayır ve Mehmet Emin Tuna Ortaokulu öğrencilerinin elde ettiğini söyledi.

Elif Fit Spor Kulübü wushu antrenörleri Şengül ve Samet Şahin de Erdem'e Antalya'da yapılan yarışmalar hakkında bilgi verdi.

Samet Şahin, "3-13 Şubat arasında yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı Antalya'daki Wushu Sanda-Taolu Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, kulübümüz sporcuları 2 şampiyonluk, 3 ikincilik, 2 üçüncülük alarak, 6 sporcumuz Bulgaristan'da 27 Nisan'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'i de makamında ziyaret eden öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.

Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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