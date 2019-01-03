Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Bilgi Yarışması Ön Elemesi Yapıldı

Şarkışla'da Bilgi Yarışması Ön Elemesi Yapıldı

51 dakika önce

Sivas'ta düzenlenecek "Liseler Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması"nın Şarkışla elemeleri yapıldı.

Şarkışla'da Bilgi Yarışması Ön Elemesi Yapıldı, System.String[]
Sivas'ta düzenlenecek "Liseler Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması"nın Şarkışla elemeleri yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 8 lise katıldı.

Yarışma sonunda 90 puan alan İsmet Yılmaz Fen Lisesi ile 80 puan alan Şeyh Edebali Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Sivas'ta yapılacak yarışmada Şarkışla'yı temsil etme hakkı kazandı.

Yarışmayı, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Aşık Veysel, Sivas, Şarkışla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu

Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:11:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Bilgi Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]