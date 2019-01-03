Şarkışla'da Bilgi Yarışması Ön Elemesi Yapıldı

Sivas
'ta düzenlenecek "Liseler Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması"nın Şarkışla
elemeleri yapıldı. Aşık Veysel
Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 8 lise katıldı.
Yarışma sonunda 90 puan alan İsmet Yılmaz
Fen Lisesi ile 80 puan alan Şeyh Edebali
Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
, Sivas'ta yapılacak yarışmada Şarkışla'yı temsil etme hakkı kazandı.
Yarışmayı, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan
, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.