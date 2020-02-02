Şarkışla'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şarkışla'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Şarkışla'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Çeşitli suçlardan 20'yi aşkın kaydı bulunan ve 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Burak S, dün Şarkışla yarı açık cezaevinden firar etti.

Firarinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Burak S'nin, Şarkışla ilçe merkezinde bir akrabasının evinde olduğunu belirleyen ekipler, eve operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Burak S'nin daha önce de Erzincan'da açık cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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