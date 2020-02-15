Şarkışla'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Şarkışla'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şarkışla'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, toplantıda bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemeleri ile çiftçilerin yapacağı iş ve işlemler hakkında bilgiler verdi.

Köy kahvehanesindeki toplantıda konuşan Yurt, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen münavebe sistemi, suni tohumlamanın önemi, buzağı desteklemeleri ve destekleme başvuru şartları ile mevzuat değişikliklerini anlattı.

Toplantıya, İlçe Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kızılcakışla, Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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