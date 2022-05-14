Şarkışla'da düzenlenen satranç turnuvasına 130 sporcu katılıyor - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşıklar Diyarı Şarkışla Satranç Turnuvası başladı.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden toplam 130 sporcu katılıyor.

Turnuvanın baş hakemi Yunus Durdu, sporcuların 40 farklı kategoride yarışacağını belirterek, ödül töreninin ise yarın yapılacağını söyledi.

Durdu, "Ödül törenimizde 8, 10, 12 ve 14 yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporcularımıza kupa, madalya ve sürpriz hediyeler takdim edilecek." dedi.