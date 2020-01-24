Şarkışla'da "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da 'Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şarkışla'da "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı yapıldı.

Şarkışla'da

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, "Hayat Boyu Öğrenme" projesi kapsamında ilçede yapılan faaliyetler ele alındı.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, merkez olarak 70 alanda kurs ve eğitim verdiklerini belirtti.

Kurslardan 2 bin 81 kursiyerin faydalandığını aktaran Aydemir, ilgi duyulan alanlarda kurs açmaya hazır olduklarını vurguladı.

Şarkışla kiliminin tescil işlemlerinin tamamlandığını da aktaran Aydemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ise yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Çiçek, Cemel beldesi Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır beldebi Belediye Başkanı Temel Toy, Şarkışla Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Hayri Solmaz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Doğan Yıldırım, Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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