Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

11.06.2022 11:18

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

İlçe merkezinde bulunan canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık alacakların hayvanların sağlıklı olup olmadığına dikkat etmelerini isteyen besici Habil Aracı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Sivas merkezden gelen Asım Şener ise kurbanlık koyunu bin 700 liraya aldığını söyledi.

Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

YORUMLAR
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ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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