Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerinden 20 bisiklet, 15 ankastre set üstü ocak, jeneratör, 2 katı meyve sıkacağı ve matkap çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmının piyasaya sürüldüğünü belirleyen polis ekipleri, 8 bisiklet ile 4 set üstü ocağı ele geçirdi.

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu
Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]