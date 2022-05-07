Şarkışla'da "Hisli Bir Yürek Lazımsa Oku Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Hisli Bir Yürek Lazımsa Oku Projesi" hayata geçirildi.

Şarkışla Anafartalar Ortaokulu İngilizce öğretmeni Ebru Keskin, e-Twinning Projesi kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışma başlattı.

Keskin, Türkiye'nin farklı illerinden 8 proje ortağı ve 34 öğrenci ile başlayan projenin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.

Proje hakkında bilgi veren Keskin, şunları kaydetti:

"Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, yaratıcı düşünmeyi geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak yönünde bir çalışmamız oldu. Bu süreçte karakterlerimize mektup yazdık, akrostiş çalışması yaptık. Bayram afişi çalışmalarımız oldu ve okumakla ilgili slogan hazırlayarak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin bu projede aktif rol almalarına olanak sağladık."

Projenin ulusal olduğunu aktaran Keskin, "Sivas genelinde sadece bizim okulumuz görev yaptı. Üç öğrencim projeye katıldı ama toplam 34 öğrencimiz mevcut." dedi.

Öğrenciler İzzet Çağatay Karakuş, Ali Han Karabulut ve Ahmet Alperen Karakavak da projede yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.