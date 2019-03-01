Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da "Hocalı Katliamı" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Şarkışla'da "Hocalı Katliamı" Fotoğraf Sergisi Açıldı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Hocalı Katliamı" fotoğraf sergisi açıldı.

Şarkışla'da
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Hocalı Katliamı" fotoğraf sergisi açıldı.

Şarkışla Alperen Ocakları tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek, 27 yıl önce yaşanan "Hocalı Katliamı"nın tarihe kanlı katliam olarak geçtiğini, insanlık tarihi için de kara bir leke olduğunu söyledi.

Şimşek, o günleri unutmamak ve unutturmamak için sergi açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne Orta Çağ'da ne de çok uzağımızdaydı. Yakın bir tarihte ve bütün insanlığın gözü önünde bir zulüm, bir vahşet yaşandı. Hocalı kasabasında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere 613 Azeri kardeşimiz katledildi, 487 kişi ağır yaralandı ve bin 275 kişi ise rehin alındı. 150 Azeri kardeşimiz ise bir daha geri dönmemek üzere kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemede, birçoğunun yakılmış olduğu, işkence edildiği belirlendi. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek işkence yöntemlerinin bu insanların üzerinde denendiği tespit edildi."

Şimşek, "Hocalı Katliamı"nı anlatan 37 fotoğraftan oluşan serginin gün boyu izlenime açık kalacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:24 Kaynak: AA

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