Şarkışla'da İdlib şehitleri anıldı - Son Dakika
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Şarkışla'da İdlib şehitleri anıldı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla İdlib şehitleri anıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla İdlib şehitleri anıldı.

Adalet Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ümmügülsüm Öztoprak, izlediği şehit haberlerinden etkilenerek okulun müdürü Seyfullah Aydoğan'dan derse başlamadan önce Fetih suresi okunmasını istedi.

Öğrencinin isteğini olumlu karşılayan Aydoğan, okulda İdlib şehitleri için anma programı düzenledi.

Anma programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Fetih suresi, İstiklal Marşı ve şiirler okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Hassasiyetlerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyor, onlarla gurur duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

Pazar günü öğrencisinden aldığı mesaj üzerine okulda anma programı düzenlediklerini belirten okul müdürü Aydoğan da "Bana, 'Hocam pazartesi sabah okula başlarken Fetih suresini okuyup başlayalım' diye bir mesaj iletti. Biz de kızımızın bu isteğini memnuniyetle karşıladık ve yerine getirdik. Öğrencilerimizin isteği üzerine de şehitlerimizle alakalı kapsamlı bir program yaptık." diye konuştu.

Öğrenci Ümmügülsüm Öztoprak da isteğini yerine getiren Aydoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Şarkışla'da İdlib şehitleri anıldı

Anadolu Lisesi, Şarkışla, Aydoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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