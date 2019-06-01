Şarkışla'da iftar
5 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 bin 500 kişiye iftar verildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde 2 bin 500 kişiye iftar verildi.
Şarkışla Kaymakamlığı ve Belediye tarafından Esentepe Mahallesinde bulunun sosyal konutlarda verilen iftara Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Pektaş, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizin en üst seviyeye çıktı aylardan biri. Böylesine güzel bir ayda vatandaşlarımızla bir arada olmak istedik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.
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