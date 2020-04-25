Şarkışla'da ihtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri evlere servis ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da ihtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri evlere servis ediliyor - Son Dakika

Şarkışla'da ihtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri evlere servis ediliyor

19 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 250 ihtiyaç sahibinin evine iftar öncesi yemek servisi yapılıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 250 ihtiyaç sahibinin evine iftar öncesi yemek servisi yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kurulamayan Şarkışla'da, Vefa Sosyal Destek Grubu evlere yemek götürmeye başladı.

Yemekhanede incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin Vefa Sosyal Destek Grubu yoluyla uygulandığını belirten Kaymakam Erdem, "Kurumlarımızın koordinasyonunda mutfağımızda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Çalışmamız ramazan ayı boyunca devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yıl iftar çadırı kuramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Belediye Başkanı Oğuz ise şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofrası kuramayınca Vefa Sosyal Destek Gurubu'nun belirlemiş olduğu 250 ailenin evlerine yemek servisi yapıyoruz. İnşallah bu virüs belası bütün dünyadan yok olup gider."

Kızılay Şarkışla Temsilcisi Mustafa Şimşir de kendilerine gelen yardım ve destekleri Vefa Destek Grubu'na aktaracaklarını söyledi.

Şarkışla'da ihtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri evlere servis ediliyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:39 Kaynak: AA

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