Şarkışla'da İlköğretim Haftası kutlamaları

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Aşık Veysel İlkokulu'nda program düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 1. sınıf öğrencilerine "Hoş geldin" çiçeği verildi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, sandalye kapmaca, kaşıkla yumurta taşıma yarışmaları ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Mehmet Erdem, Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen tarafından verildi.

İlçede 7 bin 630, ülkede 18 milyon öğrencinin keşfedilmeyi beklediğini söyleyen Ergen, "Biz ilçemizdeki 700 öğretmenimizle bu yavrularımızı keşfetmek için hazır bekliyoruz. Siz değerli velilerimiz de kıyamadığınız yavrularınızı bizlere güvendiniz emanet ettiniz." dedi.

Aşık Veysel İlkokulu Müdürü Muhammet Koçyiğit de öğrencilerden çok çalışmalarını istedi.

Programda, fiziksel engelli 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yiğit Toy'un okuduğu "İlk Gün" adlı şiir büyük beğeni topladı.