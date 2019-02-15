Şarkışla'da İngilizce Kursu Açıldı

Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından İngilizce kursu açıldı.

Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından İngilizce kursu açıldı.



Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Recep Kongül tarafından verilecek kursa katılan 34 kursiyer 120 saat İngilizce dersi alacak.



Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, kursu ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar diledi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir de Halk Eğitim Merkezi'nde verilen kursları hakkında bilgi vererek, toplamda 50 dalda kurs verildiğini söyledi.

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