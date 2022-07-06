Toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı 'nda alınacak tedbirler başta olmak üzere ilçede gurbetçilerin oluşturması muhtemel nüfus ve trafik yoğunluğu, mesire alanlarının ilaçlanması, Aşık Veysel Aşıklar Festivali gibi konular görüşüldü.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Kaymakam Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz , Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk , Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy , Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz , il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bu belde de her hanenin bir dikili ağacı var

Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Şarkışla, gençlik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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