Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

Kar yağında yürüyen vatandaşlar - Sivas

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sivrialan köyü beyaza büründü.

Sivas- Erzincan kara yolundaki Kızıldağ ile Zara- Suşehri arasındaki Geminbeli geçitlerinde de kar etkili oluyor.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede hazır bekletiliyor.