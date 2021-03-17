İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar
Kar yağında yürüyen vatandaşlar - Sivas
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sivrialan köyü beyaza büründü.
Sivas- Erzincan kara yolundaki Kızıldağ ile Zara- Suşehri arasındaki Geminbeli geçitlerinde de kar etkili oluyor.
Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede hazır bekletiliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika