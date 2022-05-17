Şarkışla'da kermes düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda kermes düzenlendi.

Okul Aile Birliğince okulun bahçesinde düzenlenen kermese, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Hanife Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kermese bazı veliler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri getirirken, bazıları da bir sınıfta kurulan ocaklar üzerinde yaptıkları börekleri stantlarda satışa sundu.

Şarkışla Belediye Başkan Vekili Hanife Metin, "Çocuklarımız yararına düzenlenen bu kermeste emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Sultan Karaca da Kermes için 15 gündür hazırlandıklarını ve tüm gelirleri okulun giderleri ve özel eğitim için kullanacaklarını ifade etti.