Şarkışla'da kermesten elde edilecek gelirle öğrenciler geziye götürülecek - Son Dakika
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Şarkışla'da kermesten elde edilecek gelirle öğrenciler geziye götürülecek

18.05.2022 17:06
Şarkışla'da kermesten elde edilecek gelirle öğrenciler geziye götürülecek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ilkokulun aile birliğince düzenlenen kermesten elde edilecek gelirle öğrenciler geziye götürülecek.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ilkokulun aile birliğince düzenlenen kermesten elde edilecek gelirle öğrenciler geziye götürülecek.

Kahraman Köseoğlu İlkokulu Okul Aile Birliği, sosyal etkinlik için kermes düzenledi.

Belediye Başkanı Vekili Hanife Metin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, kurum amirleri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı kermeste velilerin evlerinde hazırladıkları yiyecek ve örgü işleri okul bahçesinde satışa sundu.

Okul Müdürü Harun Eliş, kermesi öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunmaları için düzenlediklerini belirterek, "Buradan elde edilecek gelirle inşallah çocuklarımızı geziye götüreceğiz. Destek verenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Polat da okulda birlik beraberliği sağlamak, çocuklarla çeşitli faaliyetlerde bulunmak için kermesi düzenlediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Şarkışla, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

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