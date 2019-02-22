Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde Genel Kurul

Şarkışla'da Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde Genel Kurul

21 dakika önce

Şarkışla ilçesinde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Kaya, başkan seçildi.

Şarkışla'da Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde Genel Kurul, System.String[]
Şarkışla ilçesinde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Kaya, başkan seçildi.

Belediye binasındaki Seyfettin Soysal Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet, denetim kurulu, gelir-gider raporlarının onaylanmasının ardından diğer gündem maddeleri oylamaya sunuldu. Tüm maddeler genel kurula katılan üyeler tarafından onaylandı.

Veteriner Hakan Kaya ve ziraat mühendisi Tanju Kaya'nın aday olduğu seçimde, 449 delege oy kullandı.

Oyların 248'ini alan Hakan Kaya, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin bir arada bulunduğu Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı seçildi.

Genel kurula Türkiye Kırmızı Et Üreticiler Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Bursa Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Şaban Cetizli, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinden üyeler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:22 Kaynak: AA

Hakan Kaya, Şarkışla, Güncel
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