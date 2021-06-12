Şarkışla'da kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor Projesi" kapsamında öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenledi.

Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu öğrencileri, 8 ilden 10 öğretmen ve 180 öğrencinin yer aldığı proje kapsamında çeşitli yazarların kitaplarını okudu.

Öğrenciler yaklaşık 8 aydır sürdürülen proje kapsamında kitaplarını okudukları 18 yazarla zaman zaman çevrimiçi sohbet etti.

Türkçe öğretmeni Havva Çetinkaya, AA muhabirine, 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 2020 yılının eylül ayında projeyi başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ay sonlarında öğrencilerimiz kitapların yazarları ile buluşarak onlarla söyleşi gerçekleştirdi. Mayıs ayında projemiz bittikten sonra öğrencilerimiz nitelikli 30 kitapla ve 18 yazarla buluşmuş oldu. Projemizi, teknoloji ile birleştirerek öğrencilerimizin gerçekten çok kapsamlı, verimli çalışmalar yapmasını sağladık. Bu açıdan çok mutluyuz, velilerimiz de bu süreçten çok memnunlar."

Öğrencilerden Furkan Güngör de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu proje bana kitap okuma, kitapları eleştirme alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra, bilgi hazine dağarcığımı geliştirdi. Kitaplarla konuşmayı öğrendim." diye konuştu.