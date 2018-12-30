Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Köpeklerin Donarak Telef Olduğu İddiası

Şarkışla'da Köpeklerin Donarak Telef Olduğu İddiası

43 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında 2 köpeğin donarak telef olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şarkışla'da Köpeklerin Donarak Telef Olduğu İddiası, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında 2 köpeğin donarak telef olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, belediyeye ait hayvan barınağında 2 köpeğin donarak telef olduğu iddialarıyla ilgili paylaşımlar üzerine barınağa giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada, belediyemize ait hayvan barınağında 2 hayvanın donarak öldüğü yer aldı. Bu tamamen asılsızdır. Bu hayvanlar, şehrin muhtelif yerlerinden toplanan hastalıklı hayvanlar. Dolayısıyla bu hayvanların ölümü donarak değil, hastalıklarından olmuştur." diye konuştu.

Belediyede görevli veteriner Nuri Polat da telef olan köpeklerin iki gün önce sokaktan getirildiğini, hastalıkları nedeniyle gerekli tedavilerinin yapıldığını ancak kurtarılamadıklarını dile getirdi.

Barınak görevlisinin sabah geldiğinde hayvanları telef olmuş halde bulduğunu ileri süren Polat, "Hayvanları, barınağın hayvan mezarlığında gömmek istemiştir. Toprak çok sert olduğu için toprağı eşememiş, hayvanları yan yana koymuştur. Daha sonra kepçeyle kazılarak hayvanlar gömülmüştür." dedi.

Polat, 150 hayvan kapasiteli barınakta 33 köpeğin kaldığını ve bakımların dikkatle yapıldığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:25 Kaynak: AA

Ahmet Turgay, Sivas, Şarkışla, Güncel
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