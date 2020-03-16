Şarkışla'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Şarkışla'da koronavirüs önlemleri

22 dakika önce

Şarkışla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Şarkışla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, özel kıyafet ve maskeyle kamu binaları, camiler, otobüs terminali, tren garı, kurs merkezleri, bankamatikler ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını devam ettireceklerini belirterek, "Panik yapmadan tedbirlerimizi alarak, özellikle hijyen kurallarına dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi vatandaşlarımızla sürdüreceğiz." dedi.

Çalışmaların tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz başkanlığındaki ekibe ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında emeği geçenler teşekkür etti.

Şarkışla'da koronavirüs önlemleri

Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:31 Kaynak: AA
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