Şarkışla'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında emtia pazarında maske ve eldiven dağıtıldı.

Esentepe Mahallesi'nde kurulan emtia pazarında zabıta ekipleri pazarın giriş ve çıkışlarına şerit çekti, esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, AA muhabirine, koronavirüsten korunmak için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildiğini anımsatan Taş, "Zabıta arkadaşlarımız gerekli önlemleri alarak eldiveni, maskesi olmayan esnafımıza eldiven ve maske dağıtmaya başladı. Pazar fazla yoğun değil, vatandaşımız da tedbirli. Alışverişte de gereken hassasiyeti göstererek sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorlar." dedi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de pazar alanında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek esnafla sohbet etti.

Erdem, sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlara teşekkür etti.