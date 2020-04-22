Şarkışla'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son bulması için 42 koyun kurban edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi imamı Muammer Ceyhan'ın yaptığı duanın ardından belediye mezbahanesinde tekbirlerle kesilen kurbanlar, Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından muhtaç ailelere dağıtılacak.

Koronavirüsün son bulması için kurban kestiklerini belirten Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, emeği geçenlere teşekkür etti.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız ve hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan adak kurbanları kesildi. Kurbanlarımızı Allah kabul etsin. İnşallah memleketimiz virüsten tez zamanda kurtulur." dedi.

Kurbanların belediye mezbahanesinde işlenerek, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirten Erdem, "Şarkışla ilçemizde çağrılara riayet ederek evde kalan vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Yaşanan bu süreci evde kalarak atlatabiliriz." diye konuştu.

Muhtarlar adına konuşan Harun köyü muhtarı Nurettin Nergiz de "Koronavirüsün def olması için elimizden gelen gayreti göstererek kurban kesiminde bulunduk. Allah kabul eylesin, 42 tane kurban kesildi." ifadelerini kullandı.